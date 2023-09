"Kiffer-Kontrolleure": Bayern will mal wieder besonders hart sein

Bayern plant spezielle Kontrolleure, wenn Cannabis tatsächlich legalisiert werden sollte. Die Staatsregierung muss aufpassen, dass sie nicht übertreibt.

Bayern sieht sich traditionell in allen Bereichen ganz vorne, auch wenn das nicht immer stimmt. Das gilt besonders in Wahlkampfzeiten. Da klopft sich vor allem die CSU kräftig auf die Schulter und preist den Freistaat als schönstes, reichstes, bestes Bundesland. Und gerne immer auch als sicherstes.

Bayern ist das sicherste Bundesland

Es ist ja richtig: Bei der Kriminalitätsrate hat Bayern den niedrigsten Wert, die Aufklärungsquote der Polizei ist hoch. Bayern ist das sicherste Bundesland. Diese Lesart ist durch die Statistiken gedeckt. Vielleicht ist der Erfolg ja der besonders harten Law-and-Order-Linie zu verdanken. Wenn die Staatsregierung meint, die Grenzen werden von der Bundespolizei nicht genügend gegen Schleuser und illegale Einwanderer geschützt, stampft sie eine Bayerische Grenzpolizei aus dem Boden. Wenn die Polizei aus ihrer Sicht nicht genügend Instrumente gegen Kriminelle hat, wird kurzerhand das Gesetz geändert und ein scharfes Polizeiaufgabengesetz beschlossen. Und wenn jetzt die Legalisierung von Cannabis durch ein Bundesgesetz ansteht, dann will Bayern in der Praxis besonders streng sein und den Cannabis-Clubs umgehend "Kiffer-Kontrolleure" auf den Hals hetzen. Die politische Handschrift ist immer dieselbe: In Bayern wird durchgegriffen.

Doch die Staatsregierung muss aufpassen, dass sie nicht überzieht. Die Menschen im Freistaat wollen in Sicherheit leben, aber auch in Freiheit. Die Balance zwischen diesen beiden Rechtsgütern sollte immer gewahrt bleiben.

