Kita-Testpflicht in Bayern: Schwammiger geht kaum

Die Regeln zur Corona-Testpflicht an bayerischen Kitas ist ein weiterer Beleg dafür, dass es die Staatsregierung mit dem Schutz der Kleinsten nicht ernst meint.

Lüg' mich bitte nicht an – aber wenn Du es tust, dann passiert auch nichts. Klingt komisch? Aber nichts anderes bedeutet die jüngste Ansage aus Bayerns Sozialministerium zur Testpflicht in Kindertagesstätten. Das Ministerium untergräbt damit nicht nur die eigens verordnete Testpflicht, bevor diese überhaupt eingeführt ist, sondern auch die Autorität der Kita-Betreiber. Für Eltern, die ihr Kind partout nicht testen lassen wollen, ist das Schreiben aus dem Ministerium quasi ein Freifahrtschein.

Es ist zudem ein weiterer Beleg dafür, dass es die Staatsregierung mit dem Schutz der Kleinsten vor dem Coronavirus nicht wirklich ernst meint. Erst waren Tests an Kitas gar nicht vorgesehen, dann lediglich freiwillig, nun mit einer „Testpflicht“, die so viele Lücken lässt, dass das Virus vielerorts nicht einmal danach suchen muss.

Vage Corona-Vorgaben helfen niemandem

Die Erklärung, dass es gerade in Kitas auf das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Einrichtungen ankomme, ist schon richtig. Doch mit Regeln, die an vielen Stellen schwammiger kaum sein könnten, ist vor Ort niemandem geholfen. Weder den Erzieherinnen und Erziehern, die mit der Interpretationen der vagen Vorgaben regelmäßig alleine gelassen und in zeitraubende Diskussionen mit Eltern gedrängt werden. Noch den Eltern, deren Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder dadurch nur noch größer wird.

Und schon gar nicht den Kindern, die sich auf die Erwachsenen verlassen müssen – und das im schlimmsten Fall mit einer Infektion mit dem Coronavirus büßen.

Lesen Sie dazu auch