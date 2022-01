Kitas brauchen endlich einheitliche Corona-Tests

Die Testpflicht an Bayerns Kitas verdient ihren Namen nicht. Nur klare Regeln helfen gegen Angst und Omikron.

Es klingt so fürsorglich und ist vielleicht auch gut gemeint. Auf die Frage, warum es an Kitas keine einheitlichen Regeln für die neue Testpflicht gibt, argumentiert Familienministerin Carolina Trautner seit Wochen gleich: die Testpflicht für Kita-Kinder solle möglichst einfach, unbürokratisch und vertrauensvoll durchgeführt werden. Und wie das geht, so kann man den Satz wohl weiterführen, wissen die Kitas vor Ort am besten. Das Problem: Immer mehr Erzieherinnen vor Ort wünschen sich klare Ansagen. Und immer mehr Eltern werden den Eindruck nicht los, dass die Politik den Schutz der Kleinsten, die sich nicht selbst schützen können, immer noch nicht ernst genug nimmt. Dass sich das Sozialministerium in München vor der Verantwortung drückt.

Nur das Sozialministerium kann die Testpflicht klar regeln

Es ist nicht länger vermittelbar, warum die bayerischen Corona-Vorgaben an der Kita-Tür enden, wo sie sonst bis in die privaten Wohnzimmer hinein geregelt sind. Um Omikron auszusperren, ist ein Testkonzept ohne Sicherheitslücken nötig – bitte auch für Kitas.

Vorgeben muss dieses Konzept das Sozialministerium. Denn niemand sonst hat die Möglichkeit dazu. Carolina Trautner und ihr Team müssen ein einziges, einheitliches Testverfahren festlegen, nach dem überall getestet wird. Rein medizinisch dürften jeder Arzt und jede Virologin dazu raten, dass es sich dabei um die PCR-Lollitests handeln sollte, die verlässlicher anschlagen als Schnelltests. Dann können Eltern ihr Kind unbesorgt in die Kita bringen, dann können Erzieherinnen ihrer wahren Arbeit nachgehen – statt eine Testpflicht verteidigen zu müssen, die ihren Namen nicht verdient.

