Künstliche Intelligenz kann man nicht aus der Schule verbannen

Die Ängste vor Programmen wie ChatGPT sind verständlich. Doch Künstliche Intelligenz muss ins Lernen integriert werden, eine andere Wahl haben wir nicht.

Künstliche Intelligenz kann man nicht aussperren. Selbst wenn man das Programm ChatGPT verbieten würde wie manche Schulbezirke in den USA, wäre dessen Nutzung unkontrollierbar. Dennoch haben rund zwei Drittel der Eltern Bedenken beim Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) im Unterricht, viele Lehrkräfte fühlen sich unsicher im Umgang damit. Es kommt jetzt zunächst darauf an, ihnen ihre berechtigten Ängste zu nehmen: durch Information und Aufklärung. Am Ende dürfte die Erkenntnis stehen, dass KI ins Lernen integriert werden muss, eine andere Wahl haben wir nicht.

ChatGPT kann eine Art Nachhilfelehrer sein

Es gibt schon Lehrkräfte, die das Sprachprogramm buchstäblich für sich arbeiten lassen. Sie berichten davon, dass ChatGPT ihnen Arbeitsblätter in verschiedenen Schwierigkeitsgraden erstellt, die sie dann so anpassen, dass Schüler individuell damit lernen können. Oder sie nutzen ChatGPT als Hilfe bei Verwaltungsaufgaben, etwa indem sie sich Zeugnisbewertungen vorformulieren lassen und später selbst noch daran feilen. Auch Klassenlisten kann das Programm verwalten.

Und die Schülerinnen und Schüler? Sie lernen unter Anleitung am besten, ChatGPT sinnvoll zu nutzen und seine definitiv vorhandenen Tücken und Gefahren zu erkennen. Was noch ganz praktisch ist: Wenn die Lehrkraft den lateinischen Ablativ oder die binomischen Formeln viel zu kompliziert erklärt hat, können sie daheim das Programm nach der einfachen Variante fragen.

