Landesbischofs-Wahl: Die Stimme der Kirche muss deutlich vernehmbar bleiben

Der bayerische Landesbischof vermochte es, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die evangelische Kirche zu lenken. Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger müssen weiter daran arbeiten.

Man tritt niemandem zu nahe mit der Feststellung, dass Heinrich Bedford-Strohm eine Sache besonders gut konnte: Aufmerksamkeit auf die evangelisch-lutherische Kirche und einige ihrer Positionen zu lenken. Ihm gelang das als bayerischer Landesbischof und bundesweit als Ratsvorsitzender.

Man kann sich an seiner Person oder seinen Einlassungen zu politischen Themen stören, was ja nicht wenige innerhalb wie außerhalb der Kirche taten. Und doch ist seine kommunikative Leistung nicht zu unterschätzen. Erst recht nicht in Zeiten, in denen Aufmerksamkeit ein Wert an sich sein kann. "Wer nicht redet, wird nicht gehört", sagte schon Kanzler Helmut Schmidt.

Nachfolge von Heinrich Bedford-Strohm: Person muss klare Worte finden

Die Kandidierenden um das Amt des Landesbischofs sind und gewichten beim Thema Kommunikation jedoch teils völlig anders als er. Vielleicht auch im Wissen um den Vorwurf der Selbstdarstellung, dem sich Bedford-Strohm zu stellen hatte. Dabei waren Kommunikationsfähigkeit und klare Worte intern wie extern wohl noch nie so gefordert wie aktuell – mit Blick auf die nötigen innerkirchlichen Reformen und auf die Rolle der Kirche selbst.

Wer auch immer ins Landesbischofsamt kommen wird: Ihr oder ihm ist zu wünschen, dass sie oder er eine deutlich vernehmbare Stimme der Kirche in der Gesellschaft wird. Denn trotz aller Skandale ist diese ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Diskurses. Soll sie es bleiben, muss die Nachfolgerin oder der Nachfolger Bedford-Strohms die Macht des Wortes nutzen.

Lesen Sie dazu auch