Lasst die Vernünftigen böllern!

Es gibt kein sachliches Argument für die Silvesterknallerei. Aber ein wichtiges emotionales. Daher wäre ein Verbot der falsche Weg.

Es gibt kein sachliches Argument dafür, an Silvester massenhaft Böller und Raketen in die Luft zu jagen. Das Geballer kostet einen Haufen Geld, das anderswo sinnvoller angelegt wäre. Es verschmutzt die Luft. Das Umweltbundesamt rechnet regelmäßig vor, dass die Böllerei zwei Prozent des Jahres-Feinstaubs freisetzt. Und es gibt immer mehr Gewaltbereite, die Feuerwerkskörper in der Silvesternacht für rohen Krawall nutzen. Ein Verbot der Böllerei liegt also auf der Hand. Oder?

Viele haben ihre Freude an einem schönen Feuerwerk

Es gibt ein Argument, das für das Abbrennen eines Silvesterfeuerwerks spricht: Viele haben ihre Freude daran, das alte Jahr stimmungsvoll zu verabschieden und das neue Jahr freudig und bunt zu begrüßen. Das ist eine rein emotionale Begründung, aber sie sollte nicht unterschätzt werden. Warum muss man den Menschen in diesen finsteren Zeiten etwas verbieten, was ihnen Freude macht und ihrem Herzen irgendwie guttut?

Wer Böller auf Polizisten wirft, gehört hart bestraft

Nach einer Umfrage unserer Redaktion befürwortet eine knappe Mehrheit der Deutschen ein Böllerverbot. Das würde bedeuten, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung ohnehin kein Feuerwerk entzünden will. Das hilft der Umwelt. Die allermeisten anderen gehen vernünftig mit Feuerwerkskörpern um. Lassen wir ihnen doch den Spaß. Und was die kleine Minderheit der Randalierer betrifft: Knallköpfe, die mit Raketen und Böllern auf andere Feiernde und Polizisten schießen, sind selbstverständlich untragbar. Aber sie kann –und muss – man auch ganz ohne Böllerverbot hart bestrafen.

Lesen Sie dazu auch