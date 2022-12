Man darf Lehrkräfte mit Zeitverträgen nicht vergraulen

Drittkräfte mit Zeitverträgen werden als Lehrkräfte in den Klassenzimmern dringend gebraucht. Es darf nicht sein, dass sie am Monatsende auf ihr Geld warten.

Lehrermangel. Krankheitswelle. Lernlücken. Steigende Schülerzahlen: Dass Bayerns Schulen gerade durch eine schwere Zeit gehen, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Deshalb stellte man viele hundert Aushilfskräfte ein, die die Lehrerinnen und Lehrer bei ihrer Arbeit unterstützen.

Diese Leute – ob Pensionäre, Quereinsteiger oder Studierende – verdienen Respekt und einen angemessenen Lohn. Dass manche von ihnen , geht natürlich gar nicht. Der Freistaat muss die Verträge mit den Rettern in der Not so gestalten, dass sie unkompliziert und schnell im Klassenzimmer starten können und ebenso schnell auch ihr erstes Geld bekommen.

Die Drittkräfte helfen, den Unterricht aufrechtzuerhalten

Denn die Drittkräfte sind die Stützen eines brüchigen Systems. Sie helfen, den Unterricht trotz aller Schwierigkeiten im Schulwesen aufrechtzuerhalten. Ohne sie würden zahlreiche Stunden ausfallen, ohne sie blieben Lernprobleme bei Schülerinnen und Schülern häufiger unbemerkt.

Dazu kommt, dass hunderte dieser Helferinnen und Helfer für den Rest ihres Berufslebens das Bildungssystem tragen sollen. Viele stecken gerade noch im Lehramtsstudium und sind nach ihrem Abschluss an Bayerns Schulen als fertig ausgebildete Lehrkräfte fest eingeplant. Wenn sie jetzt lange auf ihr Geld warten, verlieren sie im schlimmsten Fall ihren Glauben an den Freistaat als sicheren Arbeitgeber. Und natürlich ist das Gefühl mangelnder Wertschätzung auch Gift für die Motivation.

Ja, die Dankbarkeit ihrer Lehrerkollegen und der Familien mit Schulkindern ist den Drittkräften sicher. Doch auf Dauer reicht das nicht.

