Leichtsinn bei sinkenden Inzidenzzahlen wird sich rächen

Plus Wenn sich Politik und Bürger auf den derzeit sinkenden Inzidenzzahlen ausruhen, dann hat die Omikron-Variante leichtes Spiel – zumal die Booster-Kampagne verschlafen wurde.

Nach so vielen zermürbenden Pandemie-Wochen ist der Wunsch nach guten Nachrichten verständlicherweise groß. Und diese guten Nachrichten gibt es auch: Die Infektionszahlen in Bayern gehen zurück, es müssen weniger Menschen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden und kein bayerischer Landkreis und keine kreisfreie Stadt liegt mehr jenseits der 1000er-Inzidenz. Doch so gut sich das anhört, so gefährlich ist es auch. Denn das Risiko ist groß, jetzt in einen Leichtsinn zu verfallen, der sich dann bitter rächt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen