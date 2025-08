Maxi Schafroth muss gehen, weil er zu unbequem wurde

Mir hat Maxi Schafroth von Jahr zu Jahr besser gefallen. Hat er anfangs über seine anfangs eher lauwarmen Gags selbst am meisten gelacht, bekamen seine Reden von Jahr zu Jahr Kontur und gehörten mit zum Besten dieser Art. Ich finde: Eine Fastenpredigt sollte unbedingt "scharf" sein. Wer so eine klare Ansage als beleidigend empfindet, sollte sich mal die Herren (vor allem Herren!) bei ihren Aschermittwoch-Shows anhören. Da ist eine Fastenpredigt ein Kindergeburtstag dagegen. Wer übrigens die alten Redner wie Walter Sedlmayr viiiel besser fand: Der ließ sich seine Texte vom SZ-Urgestein Hannes Burger schreiben. Übrigens war sogar einmal ein gewisser Franz Schönhuber Fastenprediger. Das wäre so, als ob heute Bernd Höcke das süffige Wort auf dem Nockherberg führen dürfte. Die Zeiten ändern sich (zum Glück). Auf Stephan Zinner bin ich gespannt. Ob er es so hinkriegt wie sein Vorgänger? Vielleicht spendiert der Eberhofer-Metzger dem Söder ja eine Leberkässemmel. So was mag der bestimmt.