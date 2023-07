Mit der Geburt allein sind Kind und Mutter noch nicht versorgt

Es gibt immer weniger Geburtsstationen in der Region. Doch das ist nicht das einzige Problem: Was passiert, wenn es Mutter oder Kind nach der Geburt nicht gut geht?

Will man bei der Geburt auf Nummer sicher gehen, sind die Wege nicht erst mit dem Stationensterben der geburtshilflichen Abteilungen in der Region für Eltern weiter und länger geworden. Die Akutversorgung etwa bei Frühgeburten ist seit jeher in zentralen, größeren Kliniken organisiert. Werdende Eltern müssen deshalb abwägen.

Im Idealfall ist da auf der einen Seite das Familiäre der kleinen Klinik, das "Wohlfühlen" in der Eins-zu-Eins-Betreuung durch die Hebamme, die Wohnortnähe. Auf der anderen Seite schwebt dort die Frage, was passiert, wenn es Mutter oder Kind nicht gut geht: Kommt in Nördlingen unter Komplikationen ein Kind zur Welt, befände sich die nächste Kinderklinik entweder in Aalen, Fahrtweg 45 Minuten, oder in Augsburg, Fahrtweg knapp unter einer Stunde.

Strukturreform mit Blick auf den ländlichen Raum jetzt oder nie

Jede fünfte Mutter nimmt die Geburt als traumatisch wahr, dann noch eine Dreiviertelstunde vom eigenen Kind entfernt zu regenerieren, ist nicht zumutbar. Gerade im ländlich geprägten schwäbischen Raum geht es also nicht mehr nur um die reine Existenzfrage von geburtshilflichen Abteilungen, sondern auch um die Betreuung danach im Falle von Komplikationen.

Im Zuge der Krankenhausreform muss der Blick also dringend auch auf die medizinische Versorgung auf dem Land gerichtet werden, auf den Erhalt der Geburtenstationen und die Finanzierung von ländlichen Notfall- und Akutzentren. Im Freistaat Bayern leben dort schließlich weit mehr als die Hälfte aller Menschen.

