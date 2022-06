Münchner Stammstrecke: Es ist etwas faul im Staat

Nun droht auch der Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München völlig aus dem Ruder zu laufen. Was die Politik jetzt schleunigst tun muss.

Es ist zum Verzweifeln. Wer heutzutage zum Arzt will, quält sich zuvor ewig in Telefon-Warteschleifen. Wer einen Handwerker braucht, der bekommt die Antwort, er hätte irgendwann im Sommer einen Termin frei – aber nicht in welchem Jahr. Der Münchner Flughafen versinkt im Gepäck-chaos. Man könnte die Lage so zusammenfassen: Es funktioniert immer weniger, auch in Bayern.

Wenn also schon im Kleinen die Probleme arg sind, ist es kein Wunder, wenn bei einem so komplexen Projekt wie dem Bau der zweiten Münchner Stammstrecke Kosten und Zeitplan völlig aus dem Ruder zu laufen scheinen. Vorbilder gibt es genug, spontan fällt einem Deutschlands peinlichste Ex-Baustelle ein, der Berliner Flughafen BER. Er wurde mit neun Jahren Verspätung eröffnet.

Man fragt sich: Wie wäre das eigentlich bei den Olympischen Spielen 1972 gewesen, wenn S- und U-Bahn in München erst 1980 fertig geworden wären? Wären dann die Gäste aus aller Welt mit der Droschke durch die Stadt kutschiert worden?

München gerät an den Rand des Verkehrskollaps

So jedenfalls kann es nicht mehr weitergehen. Wie kann es sein, dass kaum mehr ein öffentliches Großprojekt im Zeit- und Kostenplan umgesetzt werden kann? Da ist etwas faul im Staate. Die Politik täte gut daran, schnell zu analysieren, ob es ein Muster gibt, warum immer mehr Vorhaben an den Rand des Scheiterns geraten.

Für München heißt die Nachricht, dass die überlastete Hauptschlagader des öffentlichen Verkehrs an den Rand des Kollaps kommen wird.

