Nicht alle können sich Reisen leisten

Trotz der Krise wollen viele Menschen in diesem Jahr in den Urlaub fahren. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es viele Bürger gibt, die große finanzielle Nöte haben.

Die gute Nachricht zuerst: Trotz der derzeitigen Krise, trotz immens hoher Preise für Strom, Lebensmittel oder Benzin, haben viele Menschen in Deutschland offenbar noch genügend Geld, um in den Urlaub zu fahren. Vier von fünf der Befragten einer Studie der Forschungsgemeinschaft Reisen haben sich schon im November gedanklich mit dem Thema beschäftigt, 23 Prozent wollen in diesem Jahr sogar mehr Geld für Urlaub ausgeben. Das ist nachvollziehbar angesichts der Entbehrungen, die die Menschen in den Pandemie-Jahren hinnehmen mussten.

Die soziale Ungleichheit in Deutschland ist groß

Das alles darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in Deutschland sehr viele Menschen gibt, die in großer finanzieller Not sind und von einem Urlaub nur träumen können. Für den wieder erwachten Tourismus mögen diese zwölf Prozent, die 2023 keinerlei Reisen planen, nur eine untergeordnete Rolle spielen. Gesellschaftlich betrachtet offenbart sich aber ein Problem. Weil sich wieder einmal zeigt, wie groß die soziale Ungleichheit mitunter ist. Und dieses Auseinander-Driften dürfte sich weiter verschlimmern – denn noch ist kein Ende der Krise in Sicht.

