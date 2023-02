Der Kohlendioxid-Ausstoß muss schnell reduziert werden. Daher muss langfristig mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene. Zu schnell darf es aber nicht gehen, sonst droht Wohlstandsverlust.

Weite Kreise der Bevölkerung Bayerns sind sich einig, dass es aufgrund des Klimawandels dringend geboten ist, den Kohlendioxid-Ausstoß im Land möglichst schnell zu reduzieren. Insofern ist es absolut richtig, auch den Verkehr langfristig hin zum umweltschonenderen Transportmittel Bahn zu lenken.

Aber es macht auch keinen Sinn, Autobahnen als Symbole der freien Marktwirtschaft zu verteufeln. Letztendlich geht es beim Streit um die Schnellstraßen, wie so oft im Verkehr, um das Tempo. Geschieht der Investitionsumbau hin zur Schiene zu langsam, ist das schlecht, geschieht er aber zu schnell, könnte Deutschland mittelfristig vor wirtschaftlichen Problemen stehen.

Geht der Ausbau zu langsam, drohen wirtschaftliche Probleme

Wenn das Land dann wegen maroder Stauautobahnen einen weiteren Wohlstandsverlust erleiden würde, weil die Wirtschaft lahmt und Staatskassen leer sind, dann wird es unruhig werden in der Bevölkerung. Wie schnell das gehen kann, führt uns ein anderes Thema, der Krieg in der Ukraine und seine Folgen, vor Augen.

Vielleicht wäre es ein Kompromiss zugunsten des Klimas, wenn man sich zumindest auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt: die Bürokratie in Bayern und in der Republik auf breiter Linie schnellstmöglich abzubauen. So könnten schneller mehr dringend benötigte Windräder gebaut und gleichzeitig verhindert werden, dass die aktuell noch immer wichtigsten Verkehrsadern des Landes nicht mehr ausreichend transportfähig sind. Denn nur mit mehr Pragmatismus und weniger Ideologie bleiben wir zukunftsfähig.

