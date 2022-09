Olympia-Attentat: Deutschland trägt eine Mitverantwortung

Ein unwürdiges Kapitel der jüngeren deutschen Geschichte geht zu Ende: Die Angehörigen der Opfer werden entschädigt.

Den ganz großen Eklat hat die Bundesregierung gerade noch rechtzeitig vermieden – eine Gedenkfeier für die Opfer des Olympia-Attentats ohne deren Angehörige. Mit der Einigung auf eine historische Aufarbeitung des Geschehens und Entschädigungszahlungen für die Familien der Betroffenen geht eines der unwürdigsten Kapitel der jüngeren deutschen Geschichte zu Ende, in dem sich Regierungen verschiedenster Couleur geweigert haben, das zu übernehmen, was Politiker gerne wortreich beschwören: Verantwortung.

Olympia-Attentat 1972: Tödliche Fehler der Einsatzleitung

Deutschland hat eine Mitverantwortung für das Attentat, das ist unbestritten, zu lax waren die Sicherheitsvorkehrungen und geradezu tödlich die Fehler der Einsatzleiter bei der versuchten Befreiung der israelischen Geiseln. Trotzdem wurde die Forderung der Familien nach einer angemessenen Entschädigung skandalös lange ignoriert. Erst deren Drohung, auf die Teilnahme an der Feier zu verzichten, brachte Bewegung in die Sache. Notorische Juden- und Israelhasser nennen das jetzt Erpressung, tatsächlich aber war diese Drohung ein letzter, verzweifelter Hilferuf. Völlig zu Recht bestanden die Angehörigen auf einer sichtbaren Anerkennung ihres Leids, auch wenn dieses Leid mit Geld nie aufzuwiegen sein wird.

Wie tief all das in der israelischen Seele wurzelt, zeigt das Beispiel von Shaul Ladany, der 1972 als Geher am Start war und vor der Münchner Feier auch noch nach Bergen-Belsen fährt, wo an die Befreiung des einstigen Konzentrationslagers erinnert wird. Ladany, heute 86, hat beides überlebt - Olympia in München und das KZ.

Lesen Sie dazu auch