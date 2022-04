"OutInChurch": Kirche darf keine Angst machen

Plus "OutInChurch" hat in der katholischen Kirche eine Entwicklung angestoßen, hinter die es kein Zurück mehr gibt. Was darauf unbedingt folgen muss.

Eine katholische „Kirche ohne Angst“ sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Das jedoch war sie für zahllose queere Mitarbeitende – von Religionslehrkräften bis hin zu Pfarrern – in den vergangenen Jahrzehnten keineswegs. Sie mussten ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität verbergen, ein Zwangs-„Outing“ oder Erpressung fürchten. Unter Tränen machten einige von ihnen ihr Leid an „ihrer“ Kirche im Rahmen der Initiative „OutInChurch“ öffentlich. Im Schutze der vielen und im Wissen darum, dass nicht nur die Gesellschaft insgesamt, sondern nennenswerte Teile der katholischen Kirche in Deutschland weiter sind als das vom Verband der Diözesen Deutschlands für die 27 Bistümer verbindlich beschlossene kirchliche Arbeitsrecht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen