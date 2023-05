Parkplätze? Ja! Größere? Nein!

Viele Autofahrer kennen das Problem: Parkplätze sind zu eng für die immer breiter werdenden Wagen. Da liegt es nahe, einfach größere Stellplätze zu fordern und anzulegen, doch das findet unser Kommentator nicht gut.

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen war lange Zeit eine Einrichtung, deren Experten bei ihren Vorschlägen autolastig dachten. Das hat sich geändert. Die Verkehrsteilnehmer werden tendenziell gleichberechtigt behandelt. Und die Idee, neue Stellplätze größer anzulegen, ist praxisnah, weil die Autos ja auch gewachsen sind.

In zehn oder mehr Jahren wird die Entwicklung allerdings in eine andere Richtung gehen. In den Kerncitys haben dann Autos vom Schlage SUV oder Pickups keinen Platz mehr. Denn die Flächen werden neben öffentlichen Verkehrsmitteln, Fußgängern und Radfahrern emissionsfreien, kleinen, vielleicht computergesteuerten Autos vorbehalten.

Es muss Parkplätze geben. Nur größer werden müssen sie nicht.

Bis dieses Szenario eintritt, wird es noch dauern, und ganz ohne Autos wird es auch in ferner Zukunft grüner Blütenträume zum Trotz schwierig. Wie man am Beispiel München sehen kann, steht in vielen Metropolen der öffentliche Nahverkehr vor dem Kollaps, und eine Entlastung durch Öffis wie mit der zweiten Stammstrecke wird noch viele, viele Jahre dauern.

Womöglich reicht die Kapazität aber auch dann nicht aus, und es werden weiter Automobile gebraucht, um den Mobilitätsdruck zu bewältigen. Insofern muss es Parkplätze geben. Nur größer werden müssen sie nicht.

