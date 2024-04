Polizisten in Unterhosen: Ein Scherz als Armutszeugnis

Bayerns Polizisten haben nichts anzuziehen. Das klingt witzig. Es ist aber auch peinlich für die Staatsregierung.

Falls Ihnen demnächst eine Polizeibeamtin in Repräsentationsuniform bei einer Verkehrskontrolle die Leviten lesen sollte, so seien Sie gewiss: Die Dame hat sich nicht wegen dieses Anlasses so festlich gewandet. Sie hatte schlicht nichts anderes anzuziehen. Denn die Bekleidungsbestände von Bayerns Polizei weisen bedauerliche Lücken auf und Sakko oder Blazer für festliche Anlässe gehören zu den Stücken, die noch ohne Engpässe lieferbar sind. Auch Wollmützen und Regenjacken soll es demnächst wieder geben, Strickjacken sind angeblich ebenfalls kein Problem mehr. Dann kann der Sommer doch kommen. Bayerns Polizei ist gerüstet.

Video der Polizeigewerkschaft geht viral

Scherz beiseite: Die Mängel, die jetzt durch ein Video der Polizeigewerkschaft auf die Tagesordnung des Innenausschusses im Landtag gespült wurden, gibt es schon seit Jahren. Das ist erstens peinlich für die Staatsregierung. Bayern, das sich gerne im Ruf eines bundesdeutschen Musterknaben sonnt, scheitert an der Aufgabe, für seine Polizistinnen und Polizisten genügend Hemden und Hosen zu besorgen. Ein zweiter Punkt aber ist wichtiger: Die Beamtinnen und Beamten, die oft den Kopf hinhalten müssen, haben schlicht einen Anspruch auf ausreichend und qualitativ hochwertige Dienstkleidung. Und das nicht erst in ferner Zukunft, sondern jetzt. Das Video von den zwei Polizisten in Unterhosen, das den Bekleidungsmangel bei der Polizei thematisiert hat, ist witzig. Eigentlich aber ist es ein Armutszeugnis.

