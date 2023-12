Schüler mit Behinderung werden abgestempelt

Das höchste deutsche Gericht ordnet einen Zeugnisvermerk an, wenn bei Schülern Prüfungsteile nicht bewertet wurden. Das ist ein ganz falsches Signal.

Kinder und Jugendliche mit einer Lese-, Schreib- oder Rechenschwäche, mit Hörproblemen und Sehbehinderung haben im Alltag genug zu kämpfen. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind sie nun erst recht abgestempelt: Achtung, mangelhaft! In jedem Zeugnis soll künftig dokumentiert sein, wenn eine Schülerin oder ein Schüler bei der Abschlussprüfung quasi mildernde Umstände hatte. In Bayern hatte der diskriminierende Vermerk sogar schon vor dem Urteil Tradition.

Legasthenie-Urteil bringt mögliche Nachteile

Mit Transparenz und Chancengerechtigkeit argumentieren die Richterinnen und Richter. Als wären Abschlussprüfungen jemals vergleichbar und gerecht gewesen! So gesehen haben Schülerinnen und Schüler in Thüringen einen kollektiven Wettbewerbsvorteil gegenüber denen im Freistaat, das Abitur dort gilt im Vergleich zu Bayern schließlich als besonders einfach. Universitäten haben darauf schon längst reagiert – und setzen auf eigene Tests, in denen sich jeder Bewerber selbst beweisen darf. Arbeitgeber, die Bewerberinnen und Bewerber selbst mit leichter Behinderung von vornherein aussortieren, gibt es immer noch zuhauf. Dabei lässt sich mit technischen Hilfsmitteln heute vieles ausgleichen. Immerhin bleibt die Hoffnung, dass die verzweifelte Suche nach Fachkräften den richterlichen Stempel bald irrelevant werden lässt.

