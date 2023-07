Schwache Umfragewerte: Die CSU nahe am Tiefpunkt

Das Wahlprogramm ist ambitionslos und das Dauerfeuer gegen die Ampel zahlt sich kaum aus. CSU und ihr Chef Markus Söder haben allen Grund, nervös zu sein.

Markus Söder muss sich keine Sorgen machen, aber er hat allen Grund nervös zu sein. Er muss sich keine Sorgen machen, weil zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl weit und breit niemand in Sicht ist, der ihm das Amt des Ministerpräsidenten streitig machen könnte.

Söder hat allen Grund nervös zu sein

Aber er hat allen Grund nervös zu sein, weil die CSU sich in Umfragen wieder der 37,2-Prozent-Marke aus dem Jahr 2018 nähert. Dieser Tiefpunkt bei einer Landtagswahl galt in der erfolgsverwöhnten Partei als längst überwunden. Jedes Ergebnis unter 40 Prozent würde sich anfühlen wie eine Niederlage.

Einigermaßen abenteuerlich erscheint es, dass Söders Generalsekretär die Schuld für die schlechten CSU-Umfragewerte in Bayern bei der Ampel in Berlin sucht. Das Kalkül, die Politik der Bundesregierung unter Dauerfeuer zu nehmen, um selbst in einem besseren Licht zu erscheinen, ist bisher schon nicht aufgegangen.

Die Botschaft des CSU-Wahlprogramms ist ambitionslos

Und die ambitionslose Botschaft des CSU-Wahlprogramms, das man in Bayern auf Kontinuität und Stabilität setze, zündet offenbar auch nicht. Für einen Wahlsieg, der sich auch als solcher anfühlt, bräuchte es schon noch etwas mehr.

