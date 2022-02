Sicherheit ist nicht selbstverständlich – die Polizei verdient Wertschätzung

Der Mord an den beiden Polizisten in Rheinland-Pfalz erschüttert die Nation. Gewalt gegen Polizeibeamte nicht auch in Bayern stetig zu. Das muss sich ändern.

Der Mord an der 24-jährigen Polizistin und ihrem 28-jährigen Kollegen in Rheinland-Pfalz erschüttert das ganze Land. Nicht nur, weil beide noch so jung waren – die Frau sogar noch in der Ausbildung. Sondern weil die Tat so unbegreiflich erscheint. Die Beamten sind bei einer normalen Verkehrskontrolle gestorben, weil die Personen, die sie kontrollieren wollten, auf sie geschossen haben. Dass es so weit kommt, ist selten. Angriffe auf Einsatzkräfte sind es allerdings nicht – und das muss sich ändern.

Sicherheit ist auch in Bayern keine Selbstverständlichkeit

Betrachtet man die Statistik des bayerischen Innenministeriums, zeigt sich, dass die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten jedes Jahr zunimmt. Gleichzeitig schwindet der Respekt vor den Menschen, die dieses Land sicher machen und die sich denjenigen in den Weg zu stellen, die die Freiheit, die gemeinsamen Werte und die Demokratie gefährden.

Deutschland und speziell Bayern gehört zu den sichersten Ländern weltweit. Doch diese Sicherheit wird allzu oft als selbstverständlich hingenommen. Das ist sie aber nicht. Es fehlt leider allzu oft gerade an Wertschätzung denen gegenüber, die diese Sicherheit gewährleisten, nämlich Polizistinnen und Polizisten.

Der Freistaat muss alles dafür tun, damit die Polizei optimal ausgerüstet ist

Gleichzeitig muss auch der Staat alles dafür tun, dass die Beamten so sicher wie möglich ihrer Arbeit nachgehen können und allen die neueste Ausrüstung und Technik zur Verfügung steht. Dabei darf nicht gewartet werden, bis etwas Schlimmes passiert, um darauf zu reagieren. Es muss stetig daran gearbeitet werden, dass die Polizei in jeder Hinsicht auf dem neuesten Stand ist und so gut wie möglich geschützt ist. Das haben sich diese Menschen wirklich verdient.

Lesen Sie dazu auch