Söder als CSU-Spitzenkandidat: Berlin-Bashing allein reicht für Bayern nicht

Plus Die Berliner Ampel macht Markus Söder den Landtagswahlkampf bislang leicht. Klare Vorstellungen, wohin er mit Bayern will, bleiben dagegen bislang Mangelware.

Bislang hat es die Berliner Ampel Markus Söder wirklich leicht gemacht: Von der Wahlrechtsreform über die geplanten Heizvorschriften bis zur Cannabis-Freigabe kam eine Wahlkampf-Vorlage nach der anderen aus Berlin. Und Söder wäre nicht Söder, wenn er diese Möglichkeiten nicht knallhart ausnutzen würde. Bayern-Verlässlichkeit gegen "Ampel-Chaos" lautet deshalb die Dauer-Botschaft, mit der der CSU-Chef das Wahlvolk berieselt.

Auch auf dem Nürnberger Parteitag, auf dem die CSU ihren in der Vergangenheit nicht immer unumstrittenen Parteichef einstimmig zum Spitzenkandidaten gekürt hat, setzte Söder vor allem auf "Berlin-Bashing": Die Ampel als Wohlstandskiller mit "Umerziehungsphantasien" vom Essen bis zum Heizen. Und die CSU als einzige und letzte Bastion, damit Bayern Bayern bleiben kann, so lautete seine Botschaft.