Söder benennt Weiter-so-Kabinett – doch die Regierung hat Luft nach oben

Plus Markus Söder präsentiert ein Kabinett mit wenigen Änderungen. Er sieht das als Zeichen der Stabilität. Über die Qualität der politischen Arbeit sagt das noch nichts aus.

Für Markus Söder ist es ein Zeichen für Stabilität, dass er schon vier Wochen nach der Wahl eine neue Bayerische Staatsregierung präsentieren kann. Doch neu im eigentliche Sinne ist dieses Kabinett nicht. In der Riege der 17 Ministerinnen, Minister und Staatssekretäre, die unter Leitung des Ministerpräsidenten in den kommenden fünf Jahren die Geschicke Bayerns bestimmen, finden sich nur vier neue Köpfe. Das neue Kabinett ist ein Weiter-so-Kabinett.

Die Freien Wähler haben immerhin die Hälfte ihrer vier Regierungsmitglieder aus- und dabei endlich auch eine Frau eingewechselt. Bei der CSU, die neben Söder 13 Kabinettsmitglieder zählt, rückten zwei Männer für eine Frau und einen Mann nach. Anders als noch vor fünf Jahren hat die Frauenquote für Söder nicht mehr oberste Priorität. Dass neben Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger künftig auch Sozialministerin Ulrike Scharf den Titel stellvertretende Ministerpräsidentin trägt, ist bestenfalls ein frauenpolitisches Feigenblatt.