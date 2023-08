Söder hat sich zu früh festgelegt und Aiwanger stark gemacht

Die CSU liegt in Bayern weiter unter 40 Prozent. Die Freien Wähler erleben einen Höhenflug. Das hat sich Söder auch selbst zuzuschreiben.

Niemand sollte sich täuschen. Die Gelassenheit, die CSU-Generalsekretär Martin Huber und der schwäbische CSU-Bezirkschef Klaus Holetschek nach außen hin demonstrieren, gibt nicht unbedingt die Stimmung wieder, die in der Partei herrscht. Die CSU und Parteichef Markus Söder können mit einem Wahlergebnis unter 40 Prozent nicht zufrieden sein. Selten war das Image einer SPD-geführten Bundesregierung so schlecht und selten konnte die CSU in Bayern davon so wenig profitieren.

Die Ursachen sind zum Teil hausgemacht, zum Teil aber auch bei der großen Schwesterpartei CDU zu suchen. Der Union insgesamt gelingt es in der Bundespolitik nicht, mit eigenen Konzepten und Vorschlägen erkennbar in Konkurrenz zur Ampelregierung zu treten. Das schlägt auf die Stimmung in Bayern durch. Und die Vorstellung, dass der Name Söder – verbunden mit der Parole "Weiter so" – in Bayern Programm genug ist, um die 30-Prozent-Zone wieder zu verlassen, droht sich als Irrtum zu erweisen.

Söder hat Aiwanger stark gemacht

Zu allem Ärger mit der schreierischen AfD kommt für die CSU jetzt auch noch der Höhenflug des kleinen Koalitionspartners. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger reitet auf der Empörungswelle mit und der CSU gelingt es bisher nicht, den Wählerinnen und Wählern klarzumachen, wer in der neuen Staatsregierung der Herr im Haus sein wird. Söder hat sich zu früh darauf festgelegt, nur mit Aiwanger zu regieren. Er hat ihn stark gemacht. Das rächt sich jetzt.

