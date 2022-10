Söder kann nicht zufrieden sein

Ein Machtverlust droht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zwar noch nicht, doch er schafft es nicht, die CSU zu alter Stärke zu führen. Woran das liegt.

CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder muss sich aktuell zwar keine Sorgen machen, dass seine Regierungskoalition mit den Freien Wählern bei der Landtagswahl im kommenden Jahr unter die Räder geraten könnte. Zufrieden sein kann er allerdings auch nicht. Zustimmungswerte von 39 beziehungsweise 37 Prozent für seine Partei in zwei neuen Umfragen deuten nicht darauf hin, dass die CSU unter seiner Führung Boden gutmacht. Und auch er selbst ist von seinen früheren Beliebtheitswerten weit entfernt.

Die Strategie, durch größtmögliche persönliche Präsenz im Land eine Trendumkehr zu schaffen, ist bisher offenkundig nicht aufgegangen. Dass er beim Frühjahrsplärrer in Augsburg seine Tour durch die bayerischen Volksfeste startete, seither Firmen, Schulen, Kindergärten fast schon im Stundentakt besuchte und ungezählte Grußworte auf Jubiläumsfeiern sprach, hat offenkundig bei Bürgerinnen und Bürgern nicht den gewünschten Eindruck hinterlassen. Die Hoffnung der CSU – „Sind wir erst wieder persönlich bei den Leuten, dann geht’s auch wieder bergauf“ – hat sich bisher nicht erfüllt.

Auch das politische Dauerfeuer gegen „die Ampel in Berlin“ scheint der CSU wenig zu helfen. Die Umfragen zeigen, dass die Menschen ziemlich genau zwischen den einzelnen Parteien unterscheiden. Pauschale Kritik am „Chaos in der Bundesregierung“ und Fundamentalopposition zahlen nicht bei der CSU in Bayern ein. Was Söder fehlt, ist ein zündender Gegenentwurf. Solange er den nicht hat, wird es für die CSU auch in Bayern nicht besser.

