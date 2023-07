SPD-Aufruf gegen die AfD: Ein fast schon verzweifelter Akt

Prominente ältere Sozialdemokraten aus Bayern warnen vor der AfD. Das ist auch Parteipolitik. Doch ihre Sorge um die Demokratie im Land steht glaubwürdig an oberster Stelle.

Es ist eine ungewöhnliche Aktion und zugleich ein fast schon verzweifelter Akt, dass sich nahezu die gesamte alte Garde der Bayern-SPD zusammenfindet, um vor einem drohenden Triumph des Rechtsradikalismus bei der Landtagswahl im Oktober zu warnen. Renate Schmidt und Christian Ude, Franz Maget und Uli Maly, Ivo Holzinger und Paul Wengert – sie alle haben sich im Bund, im Land oder als Oberbürgermeister Respekt erworben und werfen jetzt ihre ganze Autorität und Erfahrung in die Waagschale, um der AfD die Stirn zu bieten. Da ist zwar auch ein dicker Anteil Parteipolitik dabei. Und wer könnte Unterstützung derzeit besser brauchen als die Bayern-SPD, die in Umfragen im Zehn-Prozent-Turm gefangen ist. Doch das zentrale Motiv, die Sorge um die Demokratie und politische Kultur im Land, steht glaubwürdig an oberster Stelle.

Die SPD-Politiker pochen auf eine ernsthafte Politik, die nicht auf Getöse oder Effekthascherei setzt

Im Kern fordern die Sozialdemokraten im Ruhestand, die Gefahr von Rechtsaußen ernst zu nehmen und die AfD nicht einfach zu ignorieren oder zu dämonisieren, sondern inhaltlich zu stellen. Sie pochen auf eine ernsthafte Politik, die sich an den realen Problemen der Menschen orientiert, statt auf Getöse oder Effekthascherei zu setzen. Das ist mühsam und kompliziert, weil eben auch die Probleme kompliziert sind. Wer den Menschen helfen und ihnen nicht nur vermeintlich schnelle Lösungen vorgaukeln will, der hat es in dieser aufgeregten Zeit nicht leicht, sich Gehör zu verschaffen. Aber es ist aller Ehren wert, es zu versuchen.

