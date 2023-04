"Tauben im Gras": Weg mit der Pflichtlektüre

Um den Roman von Wolfgang Koeppen ist eine hitzige Diskussion entbrannt. Welche Schullektüre zu welcher Klassen passt, wissen Lehrkräfte besser als jede fixe Literaturliste.

Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“ gibt es nicht in einer kommentierten Fassung – anders als andere, heute schwer erklärungsbedürftige Werke der Literaturgeschichte. Kein ausführliches Vorwort und keine Fußnoten erklären, warum Koeppen ständig das diskriminierende N-Wort verwendet. Wird das Buch im Unterricht behandelt, bleibt es allein an der Lehrkraft hängen, die heute fast unerträgliche Sprache zu erklären. Und in mancher Klasse wird selbst der beste Pädagoge damit scheitern. Trotzdem müssen Baden-Württembergs Abiturienten das Buch lesen. In Bayern ist das anders, hier gibt es ab 2024 gar keine Pflichtlektüre mehr. Gut so.

Denn im Zweifelsfall kennt eine Lehrkraft ihre Klasse besser als jeder Lehrplanbeauftragte im Kultusministerium. Schule auf dem Land, Schule im Problembezirk, Mädchenschule, Jungenschule, gemischte Schule, Jugendliche mit Migrationshintergrund oder ohne: All das wirkt sich auf die Dynamik in einer Klasse aus.

Zahlreiche andere passende Bücher für politische Bildung und Werteerziehung

Und das Gute ist: Es gibt für jedes Thema im Deutschunterricht zahllose passende Bücher. Politische Bildung und Werteerziehung kann man anhand von Christa Wolf genauso lernen wie von Juli Zeh oder Benedict Wells. Mit welcher Lektüre sie Schülerinnen und Schüler am besten in ihrer Lebenswirklichkeit abholen, das wissen Lehrkräfte besser als jede fixe Literaturliste.

