Tierversuche: Am Ende bleibt ein ethisches Dilemma

Das Thema ist höchst umstritten. Die entscheidende Frage ist: Darf sich der Mensch über andere Lebewesen erheben, sein eigenes Leben dem von Tieren überordnen?

Man darf sich nichts vormachen: Die Art, wie der Mensch mit Tieren umgeht, ist moralisch und ethisch höchst problematisch. Das betrifft vor allem die industrielle Massentierhaltung mit wenig Platz, wenig Luft, kurzer Lebenszeit. Rund 760 Millionen Tiere werden pro Jahr in deutschen Schlachthöfen getötet. Schier unvorstellbar. Ethische Dilemmata ergeben sich auch, wenn man auf die 2,5 Millionen Tiere blickt, die pro Jahr in den Versuchslaboren der Republik eingesetzt werden, etwa zur Entwicklung neuer Arzneimittel. Dass die an Tieren getestet werden, ist verpflichtend. Für andere Zwecke, etwa die Herstellung von Kosmetika, sind Tierversuche seit Jahren verboten – der Schritt war längst überfällig.

Tierversuche sind höchst umstritten

Das Thema ist höchst umstritten. Auf der einen Seite stehen die, die auf das entsetzliche Leid der Tiere hinweisen und darauf, dass Versuchsergebnisse oft wenig aussagekräftig seien und nicht auf den Menschen übertragen werden könnten. Auf der anderen diejenigen, die ins Feld führen, dass durch Tierversuche Möglichkeiten erforscht würden, schwerstkranke Menschen zu heilen.

Was am Ende bleibt, ist eine ethische, gar philosophische Frage: Darf sich der Mensch über andere Lebewesen erheben, sein eigenes Leben dem von Tieren überordnen? Beantwortet man sie mit Ja, sind Tierversuche zum Wohle der Menschen legitim. Verneint man sie, dann müsste in der Konsequenz auf Tierversuche, aber auch auf jegliche tierische Produkte verzichtet werden.

Lesen Sie dazu auch