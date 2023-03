Vogelgrippe-Welle: Nicht panisch sein, aber wachsam

H5N1 verbreitet sich weltweit. Bisher wurde noch keine Ansteckung von Mensch zu Mensch nachwiesen – sollte das so kommen, ändert sich die Lage grundlegend. Generell gilt: Auf den Rat der Wissenschaft hören.

Es gibt viele Dinge, die aus der Corona-Pandemie zu lernen waren. Vor allem: Dass man gut daran tut, auf die Wissenschaft zu hören, die die Lage - im Gegensatz zur oft von Befindlichkeiten und Wahlumfragen getriebenen Politik - objektiv und nüchtern einschätzen kann. Das gilt auch im Umgang mit dem Vogelgrippevirus H5N1, das sich derzeit weltweit ausbreitet und dem bereits Millionen Tiere zum Opfer gefallen sind.

Man muss Daten sammeln und mehr über die Verbreitung des Virus lernen

Ohne Frage ist das Geschehen, das sich da rund um den Globus abzeichnet, besorgniserregend. Immerhin sprechen Expertinnen und Experten von bisher nie dagewesenen Ausmaßen. In Panik zu verfallen, wäre aber falsch. Man muss, und das ist genau das, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Moment raten, die Situation genau beobachten, Daten sammeln, Monitorings machen, wachsam sein. Um mehr über die Verbreitung des Vogelgrippevirus H5N1 zu lernen. Und um dann schnell reagieren zu können, wenn sich Grundlegendes ändert.

Bisher wurde die Vogelgrippe noch nie von Mensch zu Mensch übertragen

So etwas Grundlegendes wäre die Verbreitung des Virus von Mensch zu Mensch. Bisher wurde zum Glück noch kein Fall nachgewiesen, in dem sich ein Mensch nicht bei einem infizierten Vogel, sondern bei einem anderen Menschen angesteckt hat. Sollte das einmal der Fall sein - Virologinnen und Virologen schließen das nicht aus - verändern sich die Parameter natürlich, die Gefahr einer Pandemie würde wachsen. Aber auch dann gilt: Auf die Wissenschaft hören, die in der Lage ist, die Gefahr objektiv einzuordnen.

