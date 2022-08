Von Seniorenanliegen profitieren oft auch junge Leute

Seniorinnen und Senioren brauchen mehr politisches Mitspracherecht. Sie leisten an vielen Stellen der Gesellschaft wertvolle, unentgeltliche Dienste.

Ans eigene Alter wollen viele nicht gerne denken. Denn mit dem Alter nehmen meist Gebrechlichkeit, Hilfsbedürftigkeit und Krankheiten zu. Was oft vergessen wird: auch junge Menschen, auch Familien können schnell in Situationen kommen, in denen auch sie an ihre existenziellen Grenzen stoßen, denn schwere Erkrankungen treffen jedes Alter. Daher ist es nicht allein mit Blick auf die steigende Zahl von Seniorinnen und Senioren im Freistaat entscheidend, eine bessere Pflegeversorgung aufzubauen, aber auch beispielsweise für mehr Barrierefreiheit an Bahnhöfen, in Restaurants, ja im gesamten gesellschaftlichen Leben zu sorgen. Davon profitieren viele.

Miteinander der Generationen hängt auch von integrierten Älteren ab

Deshalb ist es erfreulich, dass das bayerische Sozialministerium offenbar erkannt hat, wie wichtig die Beteiligung älterer Menschen an politischen Entscheidungen ist und dass sie diese ausbauen will. Das ist nötig. Allerdings sollte dabei darauf geachtet werden, nicht das Engagement von Menschen zu missachten, indem zu schnell einfach bestehende Strukturen aufgelöst werden. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt.

Auch, dass die Geschäftsstelle des neuen Landesseniorenrates im Ministerium angesiedelt ist, weckt zumindest den Verdacht, dass die Konfliktfähigkeit des neuen Gremiums eingeschränkt werden soll. Das ist bedauerlich. Denn nur eine unabhängige, starke und kritische Seniorenvertretung kann sich erfolgreich für die Belange Älterer einsetzen. Und umso stärker Ältere gesellschaftlich integriert sind, um so besser funktioniert das Miteinander der Generationen: Man muss sich nur einmal wieder bewusst machen, welch wertvolle Betreuungsdienste viele Großeltern leisten, wie viele Pflegebedürftige von Älteren zu Hause betreut werden, an wie vielen gesellschaftlichen Stellen Seniorinnen und Senioren unentgeltlich aktiv sind.

