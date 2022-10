Wachstum und Naturschutz sind keine Gegensätze

Der Flächenverbrauch in Bayern muss beträchtlich gesenkt werden. Dabei gilt es jetzt, auf kreative und pragmatische Lösungen zu setzen.

Noch immer ist der Flächenverbrauch in Bayern zu hoch. Zwar konnte er im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht gesenkt werden, er ist mit 10,3 Hektar pro Tag aber immer noch mehr als doppelt so hoch wie das 5-Hektar-Ziel der Staatsregierung. Da die Hälfte der Siedlungs- und Verkehrsflächen zudem versiegelt ist, ist der Wert auch deutlich zu hoch, um auf Dauer umweltverträglich zu sein.

Überschwemmungen, sinkende Grundwasserspiegel und die Zerstörung von Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten sind nur drei der Probleme, die damit mehr und mehr auf Bayern zukommen. Will die Staatsregierung den Flächenverbrauch in wenigen Jahren tatsächlich halbieren, ist es an der Zeit, radikaler zu werden – und auf kreative und pragmatische Lösungen zu setzen.

Die technischen Möglichkeiten sollten endlich ausgeschöpft werden

Wirtschaftliches Wachstum und Naturschutz dürfen dabei nicht länger gegeneinander ausgespielt werden. In einem Hochtechnologieland wie Deutschland sind die Technologien und das Know-how vorhanden, um beidem gerecht zu werden. Beim Flächenverbrauch muss noch viel stärker darauf gesetzt werden, schon vorhandene Siedlungs- und Verkehrsflächen besser zu nutzen, etwa durch die Nutzung leer stehender Häuser, mehr Mehrfamilienhäuser, die Förderung von nachhaltigeren Wohnformen wie Tiny Houses.

Mit Grünflächen, Sickergruben und -schächten kann der Versiegelung entgegengewirkt werden. Zudem sollten viele Flächen mehrfach genutzt werden. Solarmodule können beispielsweise auf verschiedensten festen Strukturen befestigt werden. Warum außerdem nicht mehr Kleinwindkraftanlagen auf Privathäusern und Industriedächern? Die technischen Möglichkeiten sollten ausgeschöpft werden.

