Warten auf die Fahrprüfung: Es braucht keine Ingenieure auf der Rückbank

Klar ist: Um die Wartezeiten auf die praktische Prüfung zu reduzieren, braucht es mehr Fahrprüfer. In einem Halbsatz hatte die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag 2021 festgehalten, dass sie das Monopol der Prüfungsorganisationen aufheben will. Der TÜV Süd bangt seither um seine Alleinbeauftragung in Bayern und fürchtet sich vor Konkurrenz. Doch mehr Organisationen führen nicht zu mehr Prüfungen. Vielmehr sollte der Gesetzgeber überdenken, ob wirklich jeder Fahrprüfer ein abgeschlossenes Ingenieursstudium braucht.

Dass eine Marktöffnung nicht einfach das Problem der langen Wartezeiten reduziert, zeigt sich in Berlin. Dort nehmen zwei Organisationen, der TÜV und Dekra, Fahrprüfungen ab - und auch in der Hauptstadt herrscht ein Prüfungsstau. Im Frühjahr setzte der Senat sogar Gastprüfer aus anderen Bundesländern, von der Bundeswehr oder der Bundespolizei ein. So groß war der Rückstau, der sich durch die Corona-Pandemie nochmals verschärft hatte.

Muss wirklich ein Ingenieur auf der Rückbank sitzen?

Mehr Personal würde auch die Lage in Bayern entspannen. Das ist aber nicht einfach zu finden. Ingenieure sind überall gefragt. Wer Maschinenbau oder Elektrotechnik studiert hat, dem stehen die Türen in vielen Unternehmen offen. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es nur ratsam, die Voraussetzungen für die Fahrprüfer zu überdenken. Muss wirklich ein Ingenieur auf der Rückbank sitzen? Die Bundesregierung sollte diese Regel ändern. Ob der Prüfer vom TÜV Süd oder Dekra kommt, ist zweitrangig.