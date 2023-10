Warum strafrechtliche Konsequenzen für Steuerverschwendung schwierig sind

Bei Infrastruktur-Projekten muss die öffentliche Hand auch mal etwas wagen, um voranzukommen. Wer wird das noch verantworten, wenn strafrechtlichen Konsequenzen drohen?

Natürlich darf auch ein sündteures Klo nicht fehlen. Diesmal ist es eine öffentliche Bedürfnisanstalt vor dem Bahnhof zu Ansbach, die schlanke 360.000 Euro gekostet hat. Insgesamt neun Fälle aus Bayern listet das aktuelle Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler auf und bundesweit sind es noch etliche mehr, bei denen der Verdacht naheliegt, dass mit dem Geld der Bürger Schindluder getrieben wurde. Doch wie nun umgehen mit den Erkenntnissen?

Warum wurde etwas so teuer? Und vor allem: Wie will man ähnliche Debakel in Zukunft verhindern?

Der Steuerzahlerbund fordert gar, dass die Verschwendung strafrechtliche Konsequenzen haben solle. Klingt auf den ersten Blick gut, dürfte in der praktischen Umsetzung aber schwierig werden. Hinzu kommt: Gerade bei teuren Infrastruktur-Projekten muss die öffentliche Hand auch mal etwas wagen, um voranzukommen. Wer wird das noch verantworten wollen, wenn er am Ende mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss?

Was aber sehr wohl sein darf, sind öffentliche Erklärungen. Warum wurde etwas so teuer? Und vor allem: Wie will man ähnliche Debakel in Zukunft verhindern? Gerade im Bahnbereich sind für die kommenden Jahre in der Region Investitionen im Milliardenbereich angekündigt. Es wäre schön, wenn das Schwarzbuch der Steuerzahler-Bundes hier nicht fündig würde. Frühere Erfahrungen (Stuttgart 21, zweite Stammstrecke für München) stimmen aber nicht allzu hoffnungsfroh.

