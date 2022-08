Wegen der Energiekrise gibt es Gegenwind für Markus Söder

Die bayerische Wirtschaft herrscht Frust wegen der hohen Energiepreise. Im Kreuzfeuer der Kritik: Ministerpräsident Markus Söder und die CSU.

Eine solche Attacke auf die CSU aus den Reihen der bayerischen Wirtschaft gibt es auch nicht jeden Tag. Gerade die Schärfe überrascht. Kein „Hätte man in der Vergangenheit vielleicht besser machen können“, sondern klare Kante. Da scheint sich viel Frust in einer Branche aufgestaut zu haben, die die Not jetzt als Erstes spürt. Und ohne die Rückendeckung der führenden Energie-Unternehmen im Freistaat lehnt sich ein hauptamtlicher Verbandschef nicht so weit aus dem Fenster.

CSU geht in Sachen Energie oft den einfachsten Weg

Auch in der Sache trifft er einen wunden Punkt bei der CSU. Natürlich haben sich in der Vergangenheit nicht nur die Staatsregierung, sondern auch diverse Bundes- und andere Landesregierungen auf billiges russisches Gas verlassen und damit Deutschland in eine fatale Abhängigkeit gebracht. Aber Detlef Fischer hat recht: Die CSU ist energiepolitisch fast immer den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Bloß nicht beim Volk anecken. Aus strategischer Perspektive mag das nachvollziehbar sein: Wer sagt schon gerne Wählerinnen und Wählern, dass Strommasten oder das Windrad vor der Haustür sein müssen? Nun liegt das Ergebnis einer solchen Politik auf dem Tisch.

Apropos Machtpolitik: Aus Sicht der CSU ist es ein beunruhigendes Signal, wenn ein Jahr vor der Landtagswahl solche Töne ausgerechnet aus Teilen der Wirtschaft kommen. Andere Branchen dürften nachziehen, wenn die Energie-Krise erst mal sie erreicht hat. Wie Parteichef Markus Söder das wieder geradebiegen kann, dafür ist im Moment schon sehr viel Fantasie nötig.

