Wer jetzt im Neubau auf eine Gasheizung setzt, zahlt drauf

Noch gibt es kein Verbot, in Neubauten auf fossile Heizungen zu verzichten. Die Mehrheit, die bereits auf nachhaltige Modelle setzt, geht aber klar den besseren Weg.

Um zu sehen, dass der Gaspreis steigen wird, braucht es keine Glaskugel. Die Höhe der CO 2 -Steuer ist längst festgelegt: Von aktuell 30 Euro pro Tonne CO 2 soll sie bis 2026 auf einen Wert zwischen 55 und 65 Euro klettern. Für eine Familie macht allein das ein paar hundert Euro im Jahr aus, wie eine Berechnung des Vergleichsportals Verivox ergeben hat. Danach wird das System in den europäischen Emissionshandel eingegliedert. Statt eines Festpreises greifen dann Marktmechanismen – die Preise dürften nochmals massiv steigen.

Das ist in wenigen Jahren. Gasheizungen haben Laufzeiten von 20 Jahren und länger. Wer in seinem Neubau auf diese Technik setzt, baut sich für die Zukunft ein Problem ins Haus.

Nein, auch Wasserstoff ist nicht die Lösung für Gasheizungen

Und wer von günstigem grünen Wasserstoff träumt: Es gibt Gasheizungen, die als "H2-Ready" verkauft werden – das bedeutet aber nur, dass sie mit einem Gasgemisch betrieben werden können, das bis zu 30 Prozent aus Wasserstoff besteht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) warnt, darauf zu setzen. Der VZBV geht davon aus, dass grüner Wasserstoff "auch nach 2030 ein knappes Gut" sein werde – mit entsprechenden Preisen.

Trotzdem hat Bayern hart gegen ein Verbot von Gasheizungen gekämpft. Was aber fehlt: eine klare Alternative. Deutschland hat sich verbindlich zum Ziel gesetzt, 2045 klimaneutral zu sein. Bayern will das gar bis 2040 schaffen. Daran müssen sich Bundes- und Landesregierung messen lassen.

