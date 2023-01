Wie man Schulleitungen entlasten könnte

Bayern sucht nach Rektorinnen und Rektoren. Die, die den Job machen, sind oft überlastet. Dabei könnte man einen ihrer Wünsche recht einfach umsetzen.

Erst in diesen Tagen ist eine Studie erschienen, die die Bildungspolitikerinnen und -politiker in Bayern und in Deutschland als Tischvorlage nutzen sollten, wenn sie Schulleitungen glücklich machen wollen – oder zumindest etwas weniger unzufrieden. Das neue Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung legt es offen: 95 Prozent der Schul-Chefs empfinden ihre Schlagzahl im Job als (zu) hoch. Was sie entlasten würde, zeigt die Umfrage schwarz auf weiß. Und manche Forderung ließe sich vergleichsweise schnell umsetzen.

Die wichtigste nicht: 56 Prozent der Schulleiter fordern mehr Leitungsstunden, also mehr Zeit, in der sie nicht unterrichten müssen und sich stattdessen ihren Führungsaufgaben widmen können. Dieser Wunsch wird vom großen Gegenwarts– und Zukunftsproblem der Schulen verhindert: Der Lehrkräftemangel reißt Löcher in die Stundenpläne, mehr denn je werden Schulleiter auch im Klassenzimmer gebraucht. Selbst wenn Ministerpräsident Söder Lehrkräfte aus anderen Bundesländern abwerben will: Schulleitungen werden noch über Jahre den Mangel verwalten. Mit der frustrierenden Folge, dass ihr Chefposten noch unattraktiver wird.

Mehr Verwaltungskräfte für Schulen

Um zu vermeiden, dass sie hinwerfen, sollte die Staatsregierung deren zweite große Forderung schnellstmöglich erfüllen: Rund jeder dritte Rektor und jede dritte Schulleiterin wünscht sich mehr Unterstützung bei Verwaltungsaufgaben. Mehr Personal für die Sekretariate einzustellen, diese Entlastung ließe sich am einfachsten genehmigen. Denn im Vergleich zu Lehrkräften sind Verwaltungsfachkräfte auf dem Arbeitsmarkt deutlich leichter zu finden.

