Wie weit reicht Söders Regierungskunst?

Der Ministerpräsident will Lehrkräfte in Teilzeit dazu bringen, mehr zu arbeiten. Wie das gehen soll, ohne andere Beamte zu benachteiligen, muss er erst beweisen.

Wo hört die Routine auf, wo fängt Regierungskunst an? Diese Frage lässt sich im Zusammenhang mit den jüngsten Ankündigungen des Ministerpräsidenten zur Personalpolitik vergleichsweise einfach beantworten.

Wenn Söder sagt, er wolle in den kommenden zehn Jahren 5000 Stellen im öffentlichen Dienst einsparen, dann kündigt er kein Kunststück an. Aktuell arbeiten knapp 382.000 Beschäftigte für den Freistaat. Wenn es der Staatsregierung mit dem Bürokratieabbau ernst ist, dann sollte das kein Problem und über natürliche Fluktuation zu lösen sein.

In Schulen arbeitet fast jeder Zweite Teilzeit

Weitaus schwieriger wird es beim Personal in den Schulen. Obwohl es in der Summe immer mehr Lehrerinnen und Lehrer gibt, sind es doch immer noch zu wenige. Eine zentrale Ursache hat Söder benannt. Der Anteil derer, die nur Teilzeit arbeiten, ist in den Schulen besonders hoch.

Hier gibt es im Prinzip nur zwei Alternativen. Der Staat kann versuchen, die Möglichkeiten für Teilzeitarbeit einzuschränken. Das führt, wie die ersten Reaktionen von Lehrerverbänden zeigen, umgehend zu Protesten. Oder er kann versuchen, Anreize zu schaffen, um Lehrerinnen und Lehrer, die aktuell in Teilzeit sind, dazu zu bewegen, wieder länger zu arbeiten. Wie das funktionieren soll, ohne all jene zu benachteiligen, die schon jetzt in Vollzeit unterrichten, ist in Zeiten knapper Kassen die große Frage. Ein Vollzeitbonus für alle wird vermutlich nicht drin sein. Hier eine Lösung zu finden, wäre echte Regierungskunst.

