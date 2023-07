Viele Menschen unterschätzen noch immer die gesundheitlichen Gefahren von Hitze. Daher ist vor allem mehr Aufklärung nötig. Nicht vergessen werden darf aber: Der beste Hitzeschutz ist mehr Klimaschutz.

Sommer ist für viele die schönste Jahreszeit, sie sehnen sich nach Sonne und Wärme. Bei Hitze allerdings fühlen sich schon wesentlich weniger Menschen wohl. Doch die Prognosen sind klar: Die Hitzewellen werden intensiver werden und sich häufen. Das Problem: Die großen gesundheitlichen Gefahren, die mit sehr hohen Temperaturen verbunden sind, unterschätzen offenbar zu viele. Das zeigen Umfragen. Daher ist vor allem viel mehr Aufklärung über die Risiken von Hitze nötig, die im schlimmsten Fall tödlich sein können.

Lauterbachs Hitzeplan ist richtig

Und wenn Gesundheitsminister Lauterbach zudem mit Augenmaß und nachvollziehbaren Argumenten verbindlich regeln will, dass bestimmte Risikogruppen wie Kinder und Senioren, aber auch Menschen, die draußen arbeiten müssen, besser vor Hitze geschützt werden, dann ist das nur gut. Denn wir brauchen mehr Hitzeschutz. Er ist aber nicht alleinige Aufgabe der Politik. Hitzeschutz geht alle an. Und er muss auf den unterschiedlichsten Ebenen in jeder Kommune fest verankert sein.

Der wichtigste und beste Hitzeschutz ist aber mehr Klimaschutz. Hier wird noch immer viel zu wenig getan – auch im Freistaat. Bayerns Politiker verweisen gerne auf die schönen Seen und Wälder. Dabei sind diese überlebenswichtigen Naturräume längst durch den Klimawandel und seine Folgen wie Hitze und Dürre massiv bedroht.

