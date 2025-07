Dieser bayerische Wassercent ist keine faire und gerechte Lösung

Inflation, Strompreise, Energiekosten: Alles wird teurer. Braucht es vor diesem Hintergrund auch noch einen bayerischen „Wassercent“ als Zusatzabgabe auf den Wasserverbrauch?

Bayern muss Milliarden Euro in die Wasser-Infrastruktur investieren

Richtig gemacht würde der Aufschlag von zehn Cent pro Kubikmeter auf den Wasserpreis schon Sinn machen: Denn der Investitionsbedarf für eine dauerhaft sichere Wasserversorgung geht in die Milliarden: Bayern weit müssen marode kommunale Trink- und Abwasseranlagen saniert werden. Nicht nur im trockenen Franken braucht die Landwirtschaft teure Bewässerungssysteme. Und überall in Bayern muss in Folge des Klimawandels die Wasserinfrastruktur in Landschaft und Städten umgebaut werden – weg von der schnellen Wasserableitung hin zum Regenwasser-Rückhalt.

Eine zweckgebundene Wasser-Abgabe könnte hier für finanzielle Spielräume sorgen. Fair ist das aber nur, wenn wirklich alle Wassernutzer - und nicht vor allem die privaten Haushalte - die Abgabe tatsächlich auch bezahlen.

Vorschlag der Staatsregierung benachteiligt private Wasserverbraucher

Die nun von der Staatsregierung vorgelegte bayerische Lösung missachtet durch üppige Freimengen für gewerbliche Wassernutzer und die Landwirtschaft dieses Gebot der Gleichbehandlung. Völlig offen bleibt zudem, wie der tatsächliche Wasserverbrauch bei eigenen Brunnen ohne verpflichtende Wasserzähler denn ermittelt werden soll.

Auch wenn die finanzielle Belastung privater Wasserverbraucher überschaubar ist: Solche Extrawürste befördern nicht gerade die nötige öffentliche Akzeptanz einer an sich richtigen Idee.