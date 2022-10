Zweite Chance im Bildungssystem: Wer sie ergreift, wird belohnt

Das deutsche Bildungssystem ist alles andere als gerecht. Doch es kommt mit der Möglichkeit, den zweiten Bildungsweg zu beschreiten. Diejenigen, die ihn gehen, haben Respekt verdient.

Gleiche Chancen für alle, das ist die Erwartung, die man ans Bildungssystem hat. Doch was sind Chancen? Klar hat jeder die Chance, in Bayern einen guten Schulabschluss zu machen, auf welcher Schule auch immer. Aber hat er auch die reale Möglichkeit dazu? Eltern oder Großeltern, die unterstützen, Lehrerinnen, die ihren Beruf ernst nehmen und sich engagieren, ein Umfeld, das dafür sorgt, dass man am Ball bleibt?

Die erste Chance, also der „erste Bildungsweg“, ist nicht für alle gleich gut zu bewältigen, so viel ist sicher. Der Bildungserfolg eines Schülers oder einer Schülerin hängt heute noch immer maßgeblich vom Elternhaus ab. Nicht jeder kann seine Kinder unterstützen, wenn sie mit Fragen zum Schulstoff nach Hause kommen. All das ist ein Problem.

Die zweite Chance ist da: Besser, man bräuchte sie gar nicht

Was man jedoch nicht kritisieren kann, das sind die Möglichkeiten des „zweiten Bildungswegs“. Und die sind vielfältig. Egal ob nachgeholter Mittelschulabschluss, Realschulabschluss oder Abi: Es gibt eine reale zweite Chance für alle, die sich anstrengen. Etwa in Abendrealschulen wie der in Augsburg. Jeder hat dort eine eigene Bildungsvergangenheit.

Manche haben die Schule abgebrochen, andere schon Jahre gearbeitet und wollen sich nun beruflich weiterentwickeln. Dafür geben sie viel auf, sitzen bis spätabends im Klassenzimmer. Das verdient Respekt. Es ist wichtig, dass es diese zweite Chance gibt, doch wäre es für viele zweifellos deutlich besser und gerechter, wenn es sie gar nicht erst bräuchte.

