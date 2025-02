Wetterumschwung in Bayern – kommt jetzt der Frühling?

Temperaturen teils im zweistelligen Minusbereich, zugefrorene Autoscheiben und in Wintermäntel eingepackte Menschen so weit das Auge reicht: So sahen in vielen Teilen Bayerns und Deutschlands die vergangenen Tage aus. Seit Donnerstag zeigt sich jedoch ein Wetterwechsel. Denn aus Südwesten setzen sich milde Luftmassen gegenüber einem Tief bei Island durch, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Sind das Vorboten des Frühlings? Wir blicken auf das Wetter in den kommenden Tagen in Bayern.

Wetter in Bayern: Bereits am Donnerstag deutlich mildere Temperaturen

Zwar galt auch am Donnerstagvormittag noch eine Frostwarnung der Stufe 2 in einigen südöstlichen Landkreisen Bayerns. Trotzdem zeigt sich immer mehr die Sonne. Im südlich gelegenen Allgäu meldet der Wetterdienst bis zu 11 Grad. Auch im restlichen Bayern bewegen sich die Temperaturen im Plus-Bereich, zwischen 2 und 9 Grad – je nach Lage.

Auch im Vergleich zu den vergangenen Nächten wird es von Donnerstag auf Freitag schon deutlich „milder“. Die Rede ist von bis zu –2 Grad, die aber dennoch Glättegefahr mit sich bringen.

Wetter am Freitag, 21. Februar, in Bayern

Der Freitag bringt sogar noch frühlingshaftere Verhältnisse als der Donnerstag. Es gibt Sonnenschein und Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad. Die Winterjacke kann zum Wochenendspurt also getrost zuhause bleiben!

In der Nacht zum Samstag sind jedoch erneut Temperaturen bis zu –3 Grad möglich. Der Winter ist also noch nicht ganz vorüber, weiterhin gilt es, gerade bei Minusgraden, vorsichtig zu fahren. Denn es besteht nach wie vor Glättegefahr.

So wird das Wetter am letzten Februar-Wochenende 2025

Menschen in Bayern erwartet wohl das erste frühlingshafte Wochenende des Jahres. Nach einem sonnigen und warmen Freitag folgt auch am Samstag viel Sonnenschein – besonders im Osten und Alpenvorland. Wolkig wird es eher von Unterfranken bis hin zur Donau. Die Temperaturen bleiben weiterhin im Plus-Bereich, im Osten bei etwa 6 Grad, am Untermain und im Allgäu bei erneut 13 Grad.

Am Wahlsonntag gibt es voraussichtlich den ersten Einschnitt nach drei sonnigen Tagen. Der DWD meldet viele Wolken und vereinzelt etwas Regen in Bayern. Dieser lockert sich auch erst zum Abend hin auf. Dennoch bleibt es weiter mild: Die Höchstwerte liegen am Sonntag zwischen 10 und 13 Grad, lediglich in den östlichen Mittelgebirgen gibt es nur 8 Grad. Sowohl in der Nacht auf Samstag als auch auf Sonntag sinken die Temperaturen nachts leicht in die Minusgrade.

Erste Krokusse könnten schon bald blühen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Allergiker aufgepasst: Diese Folgen bringt der krasse Wetterumschwung

Laut wetter.net könnte der krasse Wetterumschwung auch für die Natur folgenreich sein: Der im Osten Deutschlands liegende Schnee werde auch dort durch die milden Temperaturen rasch schmelzen, heißt es. Pflanzen beginnen verfrüht zu blühen, und der Pollenflug könnte explosionsartig zunehmen. Das bedeute nicht nur eine Belastung für Allergiker, sondern auch Herausforderungen für die Landwirtschaft. Bei den derartigen Verhältnissen handle es sich um ein seltenes Wetterphänomen.