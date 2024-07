Wenig Bürgermeisterinnen - «Imagekampagne» nötig?

Nur zehn Prozent der Bürgermeister in Bayern sind weiblich. Damit sich das ändert, seien gezielte Unterstützung und Ermutigung potenzieller Kandidatinnen nötig, sagt die Bürgermeisterin von Anzing im Landkreis Ebersberg, Kathrin Alte (CSU). «Ich glaube, dass die Hälfte der Bevölkerung, die noch fehlt in der Politik, wirklich auch noch beteiligt sein muss.» Alte ist eine von 204 Bürgermeisterinnen bayernweit.

Auch in Gemeinde-, Kreis- und Stadträten seien weniger Frauen vertreten als Männer, sagt Alte. Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und politischem Mandat sieht sie als potenzielle Hürde. Außerdem gebe es noch nicht so lange Netzwerke unter Frauen, die sich gegenseitig auf dem politischen Weg unterstützten - bei Männern sei das längst etabliert. «Wir müssen zusammenhalten und wir müssen auch wirklich Lobbyarbeit für diesen Job in der Kommunalpolitik machen», sagt Alte.

Damit mehr potenzielle Kandidatinnen sich das politische Amt zutrauen, stehen für Alte auch erfahrene Bürgermeisterinnen in der Verantwortung: Sie sollten ihre Unterstützung anbieten und Kandidatinnen ermutigen. Eigene Erfahrungsberichte könnten Ängste oder Vorurteile abbauen. «Bürgermeister sein ist kein Hexenwerk. Es ist nicht einfach, aber es ist machbar», sagt Alte. Sichtbare Vorbilder können ihrer Meinung nach helfen, weitere Kandidatinnen zu gewinnen: «Wir sind die besten Werbeträger für den Job.» Von den Parteien fordert sie eine kritische Reflexion, ob Frauen auch auf den Parteilisten «halbe, halbe» vertreten sind.

Heute diskutiert Kathrin Alte in Kinding (Landkreis Eichstätt) unter anderem mit einer Amtskollegin und Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze über den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Rolle von Bürgermeisterinnen.