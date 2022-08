Corona-Strafen

vor 22 Min.

Werden die Kommunen durch Corona-Bußgelder reich?

Plus Seit mehr als zwei Jahren verhängen Kommunen Bußgelder wegen Verstößen gegen Corona-Regeln. Eine Umfrage in den Städten zeigt: Da kommt einiges an Geld zusammen.

Von Fabian Huber

Mit durchdrehenden Reifen beginnt die Polizeistreife ihre Verfolgungsjagd. Das Heck des PKW bricht nach links aus. Dann brettert der Polizei-Mercedes los, holpert über eine Baumwurzel, verliert ein Frontteil. Und zunächst auch einmal den 17-jährigen Flüchtigen. Er ist vor einer Kontrolle weggelaufen, verschwindet jetzt im Dickicht und wird kurz darauf gefasst. Der Vorwurf? Kein heimlicher Drogendeal, nein. Er hatte demonstrativ seine Freunde umarmt und damit gegen die Corona-Abstandsregeln verstoßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen