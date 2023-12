München erhöht Gutscheinbetrag für Frauen-Nacht-Taxi

Sicher vom Club nach Hause: Die Stadt München erhöht den Zuschuss für das Frauen-Nacht-Taxi.

Vom kommendem Jahr an sollen die Gutscheine für nächtliche Taxifahrten zehn statt fünf Euro betragen, beschloss der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats am Dienstag. "Diese Maßnahme trägt zur Sicherheit und Mobilität in den Nachtstunden bei", erläuterte Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl. "Unser Ziel ist es, dass mehr Frauen von diesem Angebot erfahren und es in Anspruch nehmen, um so ein selbstbestimmtes und sicheres Nachtleben in der Stadt zu fördern."

Die Gutscheine werden ab einem Alter von 16 Jahren an Frauen, Transfrauen und nicht-binäre Menschen mit dem Geschlechtseintrag "divers" ausgegeben. Je einer von ihnen kann zwischen 22.00 und 6.00 Uhr für eine Taxifahrt eingelöst werden. Die Gutscheine sind derzeit unter anderem im Kreisverwaltungsreferat, in den Sozialbürgerhäusern und im Rathaus erhältlich. Der Ausschuss hat zudem beschlossen, dass auch eine digitale Variante entwickelt werden soll.

(dpa)