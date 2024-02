Straubing entscheidet gegen zwei Tourismusschilder

Der Stadtrat in Straubing hat einstimmig beschlossen, zwei touristische Hinweistafeln an der Autobahn 3 entfernen zu lassen.

Die braunen Schilder werben seit 2001 für den Tiergarten der niederbayerischen Stadt. Die Autobahn GmbH in Berlin hatte die Kommune jüngst aufgefordert, die Schilder entfernen oder erneuern zu lassen, wie Oberbürgermeister Markus Pannermayr ( CSU) erläuterte. Der Abriss koste etwa 10.000 Euro, das Aufstellen zweier neuer Schilder mehr als 80.000 Euro.

Hintergrund ist dem OB zufolge, dass die beiden Schilder nicht der neuen Richtlinie für touristische Beschilderungen an Autobahnen entsprechen und "aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht" entfernt werden müssen. Juristisch könne die Stadt dagegen nichts machen, so Pannermayr.

Eine Teuerung um den Faktor 14 im Vergleich zu den Kosten von 2001 wollen die Stadträte nicht hinnehmen. In ihrer Sitzung am Montagabend waren sie sich einig, dass der Preis zu hoch sei und das Geld anderweitig sinnvoller ausgegeben werden könnte.

Auch andere Städte hätten derlei Aufforderungen von der Autobahn GmbH bezüglich ihrer touristischen Hinweisschilder bekommen, sagte der Straubinger Rathaus-Chef, der zugleich Vorsitzender des bayerischen Städtetages ist. Er hofft, dass sich Kommunen in dieser Sache zusammentun.

Im vergangenen Oktober hatte der Bund der Steuerzahler in seinem Schwarzbuch auf einen ähnlichen Fall in der Stadt Sangerhausen in Sachsen-Anhalt hingewiesen.

(dpa)