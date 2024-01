Untreueverdacht bei Kommunalunternehmen

Die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt wegen des Verdachts auf Untreue gegen drei hochrangige Mitarbeiter des Kommunalunternehmens des Landkreises Würzburg.

Bei den Beschuldigten handele es sich um drei Führungskräfte, darunter zwei Frauen, teilte die Staatsanwaltschaft Würzburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Es gelte, erfolgte Vergütungen und Ausgleichszahlungen zu überprüfen. Genauere Angaben zu den Vorwürfen machte die Staatsanwaltschaft nicht. Das Landratsamt Würzburg teilte mit, die Ermittlungen seien seit Dezember bekannt. Im Januar habe es Durchsuchungen in den Räumen des Kommunalunternehmens gegeben. Landrat Thomas Eberth (CSU) kündigte an, die Ermittlungen in vollem Umfang unterstützen zu wollen. Zu Inhalten könne er sich jedoch derzeit nicht äußern, betonte er im Hinblick auf laufende Ermittlungen.

(dpa)