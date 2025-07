Frau stürzt in Kletterzentrum ab und verletzt sich schwer

Eine Frau ist in einem Kletterzentrum im Landkreis Rottal-Inn abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Unfall passierte wegen eines Kommunikationsfehlers mit der Kletterpartnerin, wie die Polizei mitteilte.

Die 39-Jährige kletterte demnach am Donnerstag mit vorschriftsgemäßem Klettergurt am Außenturm des Kletterzentrums in Simbach am Inn. Dann habe sie einen Probesturz gemacht. Ihre 36 Jahre alte Kletterpartnerin sei jedoch davon ausgegangen, ihre Partnerin wolle sich in den nächsten Sicherheitshaken einhängen und bräuchte mehr Seil, sagte ein Polizeisprecher. Dadurch stürzte die 39-Jährige den Angaben zufolge aus etwa 4,5 Metern Höhe auf den Boden, als sie sich fallen ließ.

Verletzung an der Lendenwirbelsäule

Dabei zog sie sich laut Polizeiangaben eine Verletzung an der Lendenwirbelsäule zu. Andere Kletterkunden versorgten die Verletzte, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde, wie die Polizei mitteilte. Die 36-Jährige habe sich bei dem Versuch, den Sturz abzufangen, an der linken Hand am Seil verbrannt.

Laut Polizisten verletzte sich die Gestürzte wegen eines zehn Zentimeter dicken Fallschutzbodens um den Kletterturm nicht noch schwerer.