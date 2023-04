Michael (9) aus Kaufbeuren hat Autismus - und kann trotzdem Kommunion feiern

Plus Der neunjährige Michael aus Kaufbeuren ist mit Autismus, ADHS und Entwicklungsstörungen diagnostiziert. Mit anderen Kindern feierte er jetzt seine Kommunion.

„Mein Mann Nick und ich wollten, dass unser Sohn die gleichen besonderen Ereignisse im Leben feiern darf, wie andere Kinder auch“, sagt Stephanie Heinz. „Aber Michael kann keine fünf Minuten ruhig auf einem Stuhl sitzen.“ Damit meint sie nicht, dass er einfach manchmal ein wenig zappelig ist, wie andere Neunjährige auch. Michael ist extrem lebhaft, „alle Reize von außen kommen bei ihm ungefiltert an, er ist nicht in der Lage, sie zu sortieren und seinen Bewegungsdrang in Bahnen zu lenken“.

Autismus: "Trotzdem ist er ein Kind wie andere Kinder"

Michael ist zu 50 Prozent geistig behindert – Autismus, Entwicklungsstörungen und ADHS. Das äußert sich zum Beispiel in ständiger Unruhe, Hyperaktivität und Konzentrationsproblemen. Konkret bedeutet das, dass er „sozial und emotional auf dem Entwicklungsstand eines Dreijährigen ist“, erklärt seine Mutter. Im Alltag ist er auf Unterstützung angewiesen – im Familienleben, in der Schule, in der Freizeit. Weil er viel mehr Aufmerksamkeit braucht als Kinder ohne eine Behinderung, kann er keine Regelgrundschule besuchen. Er geht in die dritte Klasse an der Ludwig-Reinhard-Schule in Kaufbeuren, die vor allem Kinder mit Förderbedarf in der geistigen Entwicklung aufnimmt, und hat eine Schulbegleitung.

„Trotzdem ist er ein Kind wie andere Kinder. Niemand soll aufgrund einer Behinderung ausgeschlossen werden. Das passiert in unserer Gesellschaft leider noch immer viel zu oft“, sagen die Eltern. Sie wünschten sich, dass Michael Erstkommunion feiern darf wie andere Gleichaltrige, die katholisch getauft sind. Für ein Kind, das keine größeren Menschengruppen erträgt und deshalb schon nicht am Vorbereitungsunterricht teilnehmen kann, ist das allerdings kompliziert.

Erstkommunion mit Autismus: Michael ist in Kaufbeuren das erste Kind

Beate Schöllhorn bereitet seit 1984 in Kaufbeuren Kinder auf die Erstkommunion vor. Ein autistisches Kind sei noch nie dabei gewesen. Michels Vater habe im Pfarrbüro angefragt, ob es für ein Kind mit Handicap möglich sei, in der Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren Erstkommunion zu feiern. „Wir wussten natürlich, dass es nicht einfach werden würde, aber wir wollten es der Familie gern ermöglichen. Den Eltern war es sehr wichtig“, sagt die Gemeindereferentin. Für die Kommunionvorbereitung hat sie von vorneherein mehr Zeit eingeplant. „Es war klar, dass der Gruppenunterricht Michael überfordern würde – eine bis eineinhalb Stunden gemeinsam mit so vielen anderen Kindern. So haben wir eine individuelle Lösung gefunden: Einzelunterricht.“

Viel hänge von guten Absprachen zwischen Pfarrer, Vorbereitungsteam und der Familie ab, und zwar möglichst nicht über den Kopf des Kindes hinweg – auch wenn nicht klar sei, wie viel Michael von der Vorbereitung und der Feier wirklich wahrnehme. „Dass es ein besonderer Moment ist, hat er auf jeden Fall gespürt“, ist sich Schöllhorn sicher. Auch Stephanie Heinz ist überzeugt, dass es für ihren Sohn ein wichtiges Ereignis war. „Obwohl die Generalprobe total schief ging, hat am Tag der Kommunion alles prima geklappt. Es war ein schönes Fest im kleinen Familienkreis, auch die beiden Geschwister waren dabei“, erzählt die 27-Jährige.

Welche Faktoren dem Neunjährigen helfen

Zur Vorbereitung hat sich Schöllhorn an insgesamt sieben Wochenenden mit Michael und seinen Eltern in der Kirche St. Cosmas in Oberbeuren getroffen, um den Ablauf zu üben. „Das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Manchmal ging gar nichts und Michael ist davongelaufen.“ Man dürfe nichts erzwingen. Die Gemeindereferentin hat sich vorab mit Michales Klassen- und Religionslehrerin beraten, um zu wissen, worauf sie achten muss, und viele hilfreiche Tipps bekommen.

Dass Menschen mit Autismus zum Beispiel auf Berührungen sehr sensibel reagieren und diese oft sogar gänzlich ablehnen, dass Musik helfen kann, einen Zugang zu Michael zu finden, und dass feste Strukturen und Rituale wichtig sind. „Wir haben geübt, die Kommunionskerze an der Osterkerze zu entzünden oder gemeinsam den Tabernakel geöffnet und das ,besondere Brot’ herausgeholt. Oder ein Herzkissen als Symbol dafür verwendet, dass Gott uns alle lieb hat“, nennt Schönnhorn einige Beispiele. Mit dabei sein musste auch Michaels Hase, ein Kuscheltier, das ihn überallhin begleitet, wie seine Mutter erzählt: „Ohne Hasi geht gar nichts.“

Seine Mutter ist sich sicher: "Michael hat gespürt, dass es ein wichtiger Tag in seinem Leben war"

Und so sei es schließlich eine sehr schöne Feier mit dem Kaufbeurer Stadtpfarrer Bernhard Waltner gewesen – trotz missglückter Generalprobe. „Da hat sich wirklich der Heilige Geist bemerkbar gemacht“, glaubt Schöllhorn. Die Eltern haben vor Freude gestrahlt. Stephanie Heinz ist sich sicher: „Auch Michael hat die feierliche Stimmung gespürt – und dass es ein wichtiger Tag in seinem Leben war.“