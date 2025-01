Hoher Schaden nach Baumarktbrand

Ein Baumarkt in Zellingen (Landkreis Main-Spessart) ist in der Nacht zum Sonntag in Vollbrand geraten und komplett zerstört worden. Wie die Polizei berichtete, liegt der Schaden nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Die Feuerwehr konnte laut Polizei ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Ein Baggerfahrer, der half, Teile des einsturzgefährdeten Gebäudes abzutragen, habe dabei eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun nach der Brandursache und sucht Zeugen.