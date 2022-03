Anfeindung gegen Russlandstämmige: Coburger OB erschüttert

Der Coburger Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) hat sich besorgt über die Anfeindung von Menschen mit russischer Herkunft gezeigt.

Er forderte die Bürger der Stadt zu einem friedlichen Miteinander auf. "Immer häufiger melden sich bei mir Menschen, die mir ihr Leid klagen. Sogar Kinder werden in der Schule und auf der Straße beschimpft. Läden mit russischen Waren werden beschmiert. Das ist vollkommen inakzeptabel", teilte er am Mittwoch mit. Er sei über die Anfeindungen erschüttert.

Keiner der in der oberfränkischen Stadt lebenden Menschen mit russischer Herkunft könne etwas dafür, dass die russische Führung das Militär in einen rechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führe. Auch Russen und Armenier seien vor dem Krieg nach Coburg geflüchtet. Dort solle jeder Schutz finden, betonte Sauerteig.

Anfeindungen oder Angriffe würden nicht toleriert. "Menschen, die das tun, stellen sich außerhalb unserer Gemeinschaft", sagte er. Am vergangenen Wochenende hatte etwa der Besitzer eines Ladens, in dem vor allem Waren aus Osteuropa angeboten werden, Medienberichten zufolge eine Hassbotschaft in kyrillischer Schrift und ein Hakenkreuz entdeckt. Zudem wurden die Reifen des Lieferwagens zerstochen.

© dpa-infocom, dpa:220330-99-729646/2 (dpa)