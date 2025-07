Der Nahostkonflikt vor der eigenen Kirchentür

Der Gazastreifen ist von Langenau im Alb-Donau-Kreis rund 2800 Kilometer Luftlinie entfernt, und dennoch hat die kleine Stadt beinahe jeden Sonntag den Nahostkonflikt vor der Haustüre, genauer gesagt: der Kirchentüre. Seit Oktober 2023 demonstriert dort ein einheimischer Palästina-Aktivist zur Gottesdienstzeit vor St. Martin mit großen Plakaten, wettert gegen die evangelische Gemeinde und beschimpft Gottesdienstbesucher. Jetzt ist die Auseinandersetzung eskaliert, denn am Sonntag hat der 75 Jahre alte Aktivist offenbar einen 84 Jahre alten Mann zu Boden gerissen. Daraufhin wurde er von einem anderen Mann seinerseits niedergestreckt, zusätzlich bekam er einen Tritt verpasst. Jetzt will die Stadtverwaltung die sonntäglichen Demonstrationen vor der Kirche per Verfügung unterbinden, damit es nicht erneut zu Tumulten kommt.

Der öffentliche Druck auf die Stadt Langenau war zuletzt groß

Ob das für mehr Ruhe sorgt, da ist sich Bürgermeisterin Daria Henning nicht sicher. Doch der öffentliche Druck, etwas zu unternehmen, war zuletzt groß. So hatte etwa der Wahlkreis-Abgeordnete und CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel die Stadt sehr deutlich aufgefordert, endlich etwas zu unternehmen, um den „untragbaren Zustand sofort zu beenden“. Es dürfe nicht sein, dass „mitten in Deutschland“ Gottesdienstbesucher seit eineinhalb Jahren bedrängt und eingeschüchtert würden.

Begonnen hatte alles etwa eine Woche nach dem Überfall der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung im Oktober 2023. Der Langenauer Pfarrer Ralf Sedlak zeigte sich in einer Predigt erschüttert über diesen „beispiellosen Terrorakt“. Kurz zuvor hatte Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl in einem „Kanzelwort“ geschrieben, die „menschenverachtende Brutalität der Terroristen“ sei kaum auszuhalten. Daraufhin störte der stadtbekannte Aktivist mit Gebrüll und Zwischenrufen den Gottesdienst und musste aus der Kirche geführt werden. Seither postiert er sich, zuweilen von Helfern begleitet, sonntags vor dem Gotteshaus, weil er der evangelischen Kirche vorwirft, den israelischen Kriegseinsatz im Gazastreifen zu unterstützen. Er stellt israelfeindliche Plakate auf und beschimpft Gläubige, vor allem aber den Pfarrer. Der fühlt sich und seine Familie mittlerweile bedroht und verfolgt.

Im Dezember vergangenen Jahres marschierten Unterstützerinnen und Unterstützer des Aktivisten, der dafür bekannt ist, bei Veranstaltungen stets lautstark und hartnäckig seine Meinung zu äußern, durch Langenau. Dabei riefen sie Parolen wie „Israel bombardiert, Langenau applaudiert“. Anschließend tauchten am Rathaus, der Martinskirche und anderen Gebäuden antisemitische Schmierereien auf. Dabei blieb es nicht: Im Januar wurden Hassparolen wie „Fuck Deutsche“ und „Deutsche vergaßen“ (inklusive Rechtschreibfehler) an die katholische und die evangelische Kirche gesprüht. Landesbischof Gohl kritisiert, dass Gemeindemitglieder wegen der ständigen Einschüchterungen mittlerweile den Gottesdienst meiden.

Kirchgänger sind genervt von Palästina-Aktivisten

Nicht nur die Kirchgänger reagieren in Langenau mittlerweile genervt auf den Aktivisten, der sein Grundstück genau gegenüber dem örtlichen Edeka-Markt mit einer meterhohen, nachts beleuchteten Propaganda-Wand versehen hat. Die Stadt hat aber lange gezögert, etwas zu unternehmen, weil sie rechtliche Bedenken sah. Doch nach dem Tumult vom Sonntag gibt es nach Einschätzung der Bürgermeisterin „gute Argumente“, um den Aktivisten ihre Protestkundgebungen vor der Kirche zu untersagen. Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite sollen sie sich nicht mehr aufstellen dürfen. Die Stadt wird nun eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.